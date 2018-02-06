Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Mükerrer oy tartışmaları, yumruk yumruğa kavgalar ve zehirlenme vakalarının ardından, CHP Kurultayı’nda skandal isimler Parti Meclisi’ne girmeyi başardı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alan ve sosyal medyada ezana ve milli değerlerimize yaptığı hakaretlerle gündeme gelen Sera Kadıgil PM’ye seçildi. Kadıgil, Twitter’dan “Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?” ve “hayatta hiçbir laftan tiksinmedim ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” şeklinde skandal tweetler paylaşmıştı.

PM seçimlerinde Haluk Koç’un ardından en fazla oyu, YPG’yi öven açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke aldı. Böke’nin, “Ne ben ne arkadaşlarım YPG’nin terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz” sözleri çok tepki toplamıştı.

Afrin’de Mehmetçikle birlikte PKK/PYD’ye karşı omuz omuza çatışan ÖSO’ya “terörist” diyen Öztürk Yılmaz ise 478 oy aldı.

“PYD bir terör örgütüdür” demek yerine ÖSO’ya “çapulcu” ve “it sürüsü” diyen Eren Erdem de Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmamasına rağmen PM’ye girmeyi başardı.

Yolsuzluk, rüşvet, FETÖ, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karışma iddialarıyla hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin eşi Gamze İlgezdi de PM’de yer aldı. Gamze İlgezdi, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde bir numarada yer almıştı.

2019 seçimleri için “hayır bloğu”nu konsolide etmeyi planlayan Kılıçdaroğlu, bu kapsamda parti vitrini yelpazesini de geniş tutacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun 60 kişilik anahtar listesinde yer almasına rağmen 10 isim liste dışında kaldı.