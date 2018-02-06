Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP kurultayının ilk günü olan Cumartesi günü yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. PKK terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. Açıklayamazsın çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisin” demişti. Erdoğan’ın çağrısına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu o gün yaptığı kurultay açılış konuşmasında ve teşekkür konuşmasında PYD/YPG ile ilgili tek bir kelime bile etmedi. Aradan geçen 3 günde bu sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu’nun bugün yapılacak grup toplantısına konuya değinip değinmeyeceği merakla bekleniyor.