Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Türk Tabipler Birliğini örnek gösteren Erdoğan, “Bir defa onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Onun oradan süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Çünkü bunların vatanı korumayla ilgili mücadelede yanımızda yer alma diye bir durumları yok. Tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Aynı şekilde hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür. Ondan sonra da gelip oraya çöreklenme diye bir şey olmaz. Sayın başbakan ile bunları konuştuk. O da zannediyorum bazı çalışmalar yapıyor” dedi.

Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz Çarşamba günü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında aldıkları kararlarla ilgili de şunları söyledi: “Proje bedeli 9,4 milyar dolar olan 55 projeyi karara bağladık. Denizaltı noktasında çok farklı bir çalışmamız var. Yapacağız. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz taktirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük. Bunun için son toplantımızda şöyle bir karara vardık: Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışardan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz.”