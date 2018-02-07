Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtında bazı askerlerin yaptığı bozkurt işaretine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Bazı askerî ve siyasi kesimlerin Bozkurt işaretinden rahatsızlıkları kronik hastalık noktasına kadar çıkmıştır. Bu topraklara rastgele 'vatan' denmemiştir. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve veririm. Bu da bu millete Devlet sözüdür" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

GÜN BUGÜNDÜR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin’e adım adım yaklaşmaktadır. Köstebek gibi yer altına inen hainler Afrin merkez ve etrafını tuzaklamışlar, askeri harekâtımıza yönelik çok önceden adeta tedbir almışlardır. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücüyle ezeceklerdir. Millî iradenin destek ve duasıyla da haklarından geleceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa, gün bugündür. Türk ve Türkiye düşmanları doğduklarına pişman edileceklerse, zaman bu zamandır.

TTB'YE KİLİT VURUN

CHP, PYD’yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Tabipler Birliği isimli PYD/PKK paravan örgütü, ‘savaş bir halk sağlığı sorunudur’ derken vatana ihanet suçu işlemiştir. Bunun düşünce ve ifade hürriyetiyle bir alaka ve ilgisi yoktur. PYD/PKK’lıların derdine düşen alçaklar, suçsuz günahsız insanlarımıza ateş açan rezillere en ufak tepki, en küçük itiraz göstermemişlerdir. Halka ölüm saçılıyor, sorun olmuyor; teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazelik, nasıl bir satılmışlıktır? Tabipler Birliği Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Ve de derhal, çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.

AFRİN'İ YAKIN YIKIN

Afrin ilçe merkezine öncelikle, burayı bilen ve tanıyan ÖSO ordusu unsurları girmeli, çevre emniyetini de tecrübeli ve şehir içi mücadelede uzmanlaşmış askerlerimiz sağlamalıdır. PKK/PYD, Afrin’in her yerine muhtemeldir ki bomba düzeneği yerleştirmiştir. Bu haliyle Afrin ya yıkılmalı, ya da teröristler ateşe verilmelidir. Bundan rahatsız olanlar varsa, bu çıkışımızdan gocunanlar olacaksa, önce nereye hizmet ettiklerini, kimlerle düşüp kalktıklarını ahlaken ve tutarlılık gereği söylemek mecburiyetindedir. Teröristlerin üstüne gül atarak mücadele edilemeyecektir.

Bilinsin ki, Zeytin Dalı Harekâtı’na Bozkurt işareti yapa yapa dâhil olacak, fedakârlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce Bozkurt hazır beklemektedir. Türkiye tesadüfen bulunmamış, harita üzerinde kurulmamıştır. Türk milleti boşuna bir araya gelmemiş, bağımsızlık hediye olarak alınmamıştır. Bu topraklara rastgele vatan denmemiş, sınırlar icazetle çizilmemiştir. Eğer, yeri gelirse ben de bir Bozkurt gibi, en ön safta Afrin’e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir Devlet sözüdür.

OMURGASIZLAR PUSUDA

Zeytin Dalı Harekâtı başlar başlamaz, kabaran millî heyecan ve coşkudan ödü patlayanları gördükçe, bunların köksüz telkin ve ezberlerini duydukça hayrete kapılmamak elde değildir. Bir gazeteci tankın üstündeki kahraman bir askerimize istikamet neresi diye sorduğunda, Kızılelma cevabını alıyorsa, hamdolsun tarihi ülküler vicdanlarda kor gibi yanıyor demektir. Kızılelma ülküdür, ülküsü ve ülkesi olmayanların anlaması imkânsızdır.