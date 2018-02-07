Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, “Ey Bay Kemal, diyor. Buyur Recep bey... ‘PYD/YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla.’ Lafa bak. 50 sefer söyledim, bir defa daha söyleyeyim. Bunlar terör örgütüdür” dedi. Grup toplantısında “YPG teröristtir” yerine “bunlar” diyen Kılıçdaroğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu sefer twitter hesabında, “YPG teröristtir” demek zorunda kaldı.

YPG hakkında çelişkili açıklamaları olan Kılıçdaroğlu, 2016 yılındaki bir açıklamasında terör örgütü YPG için “halk kahramanı” demişti. Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Kılıçdaroğlu, “YPG sizce terör örgütü müdür?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Terörün uluslararası bir tanımı vardır; masum insanları öldürürseniz terör örgütü olarak tanımlarsınız. YPG öyle yaparsa terör örgütü deriz yapmazsa ‘hayır, kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüttür’ deriz.”

HEYKELTIRAŞI UNUTTU

TBMM önünde bir kişinin işsizlik yüzünden kendisini yaktığını gündeme getirerek, “İnsanlar kendini yakıyor” diyerek hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde kendini ateşe veren heykeltıraş Ragıp Çimen olayına hiç değinmedi. Ragıp Çimen geçtiğimiz günlerde, CHP önünde üzerine benzin dökerek, “Kılıçdaroğlu yüzünden 250 kişilik atölyemi kapattım, bütün mal varlığımı kaybettim” diyerek kendisini ateşe vermişti.