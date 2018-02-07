Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. ABD'nin terör örgütü ile iş birliği yaptığını belirten Ünal, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bugün yapılmaması halinde Türkiye'nin ilerleyen süreçte ağır bedeller ödeyebileceğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da değinen Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtlarının operasyon aparatıdır" dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteği eleştiren Ünal, ABD'nin terör örgütü ile Türkiye'ye karşı iş birliği yaptığını vurgulayarak, "Biz bugün harekete geçmesek, yarın Türkiye'nin ödeyeceği bedel daha ağır olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ OPERASYON APARATIDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'yu hedef alan söylemlerine tepki gösteren Ünal, CHP'nin sürekli bir algı inşası içerisinde olduğunu belirtti. AK Parti Sözcüsü ayrıca, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye karşıtlarının operasyon aparatı haline geldi. CHP, sistematik olarak ÖSO'ya saldırıyor. CHP, aziz milletin yanında durmuyor. CHP, yalan ve zavallı bir söylem içinde. Bu CHP, ele geçirilmiş bir CHP" dedi.

"HAREKÂTTA YÜZDE 70 MİLLÎ SİLAH KULLANILIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısına dikkat çeken Ünal, eski Türkiye'yi işaret ederek, böyle bir ortamda Türkiye'ye operasyonu gerçekleştirdiği için ambargo uygulanacağını belirtti. Ünal, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını yineleyerek, harekâtın yüzde 70 millî üretim silahlarla sürdürüldüğünü ifade etti.

-CHP yalan ve zavallı bir söylem içinde. Bu CHP ele geçirilmiş bir CHP. Baykal'ın CHP'sine bakın, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine bakın.

-CHP Türkiye karşıtlarının operasyon aparatı. Türkiye karşıtlarının, Türkiye ayağı CHP

-Elinde silah olan terör örgütü barış diyor. Siz kimi kandırıyorsunuz?

-Türkiye NATO'nun güney sınırlarını koruyor

-CHP bizi eski pozisyonumuza mahkum etmek istiyor

-Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparız.

-Hiç bir aktör konumunu koruyamıyor

-Hollanda istemediğimiz elçiyi geri çekti

MHP İLE İTTİFAK

-Genel Başkanlar gerekirse bir araya gelirler. Bu sıralarda bir görüşme beklenmiyor

-Bütün partilerin ittifak yapmalarının önü açılıyor. Böyle bir düzenleme düşünüyoruz

-Yüzde 10'luk seçim barajı değişmeyecek

-Erken seçim olmayacak. 12 Eylül'de büyük kongremizi yapacağız

