Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



12. Olağan Büyük Kurultay öncesinde il ve ilçe başkanlarıyla son defa kampa girecek olan Bahçeli, teşkilattan tabanının millî ittifaka ilişkin izlenimini alacak. MHP, 18 Mart’ta yapılacak olan 12. Olağan Büyük Kurultay hazırlıklarını sürdürüyor. “Millî duruş, şühedaya vefa, millete beka” ismi verilen kurultay öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni seçilen il ve ilçe başkanları ile son kez Antalya’da kampta bir araya gelecek. Yarından itibaren başlayacak olan kamp, 3 gün sürecek. Bahçeli’nin kampta ana gündem maddesi millî ittifak olacak. İttifaka ilişkin tabanın nabzını yoklayan Bahçeli, millî mutabakatta gelinen son noktayı da teşkilata anlatacak. Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Türkiye’de siyasi dengelerin değiştiğini vurgulayacak ve Türkiye’nin beka sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtecek. Bahçeli, MHP’nin ittifak kararı vermesinde bir siyasi hesap ya da oy endişesinin olmadığını da partililere vurgulayacak.