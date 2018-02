Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin, “3,5 milyon mülteci kardeşlerimizi burada ilanihaye saklayacak hâlimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu...” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakârlığa rağmen Afrin’i teröristlerden temizlediklerini belirterek “Bunu Bay Kemal’e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? ‘Afrin’e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.’ Senden mi alacağız izni? Biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Ona kalsa ‘Esad ile masaya oturun da bu işi konuşun.’ diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el ele kol kola dolaşabilirsiniz. Teröristlerle beraber kalkar, Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsiniz” dedi.



BUNDA HAYSİYET YOK!

Kılıçdaroğlu’nun “utanmadan, sıkılmadan” kendilerini DEAŞ ile iş birliği yapmakla suçladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Bunda yüz yok, haysiyet yok. Bunda onur yok. Ne zaman ben bunu ispata davet ettiysem hiçbir şeyi ispat etmemiştir. Hayatı yalan bu adamın. Bay Kemal, şu PYD, YPG, PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et, açık ve net konuş da göreyim seni. Diyemezsin. Çünkü gücünü onlardan alıyorsun. CHP’nin içinde ülkemiz bir başka devletle savaşa girse safının karşı taraf olacağını söyleyeninden, ezanlarımızdan rahatsız olanına, hatta şehitlerimize hakaret edenine kadar ne ararsanız var. Türkiye düşmanlarına malzeme vermek için operasyonlarımızda sivillerin hedef alındığı iftirasını atabilecek kadar alçalanlara da rastladık.



YENİDEN DİRİLİŞ...

ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştiren Erdoğan konuşmasına söyle devam etti: Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump dedim, ama maalesef o yine onlara baktı. Peki siz yolunuza, biz yolumuza dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Zaten öyle olmadığını bildikleri için hepimizi birden hedef alıyorlar. Dün bizi lime lime ederek yok ettiklerini sananlara yeniden dirilişin nasıl olduğunu göstermeksek ecdadımıza da evlatlarımıza da mahcup oluruz.

2019 kritik bir tarih. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin resmen ve tüm unsurlarıyla devreye girmesiyle artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay olmayacaktır.

Bu ara tweet’ler atıyorlar. Neymiş o, biz ‘Türkiye ve Türklük’ kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliğinin isminden ‘Türk’ün kaldırılmasını istediğimiz için... Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok.