Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran’ın ilki Soçi’de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Erdoğan ve Putin’in, İdlib’de Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu. Doğu Guta’daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.

İki liderin görüşmesiyle ilgili olarak Kremlin’den de açıklama geldi. Kremlin, Rusya ve Türkiye’nin askerî alanda daha fazla iş birliği konusunda mutabık kaldığını açıklarken, Erdoğan ve Putin’in Suriye’de terörizme karşı yapılan iş birliğinde sağlanacak koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Türkiye, İran ve Rusya geçen Kasım ayında Soçi’de bir araya gelmiş ve Suriye krizinde birlikte hareket etme kararı almıştı. İran, Rusya ve Türkiye aynı zamanda Astana sürecinin de garantör ülkeleri... Astana’da başlatılan süreç çerçevesinde taraflar Suriye’de ateşkes sağlanması için görüşmelerde bulunuyor.

Erdoğan, grup toplantısında sabah saatlerinde Putin ile yaptığı görüşme ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu İran’a gönderdim, bu sabah da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile detaylı bir görüşme yaptık. O da, ‘Ben de ilgili Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma talimat vereceğim. Siz de talimat verin, hemen görüşmeler yapılsın.’ dedi. Hafta başında ABD’den Dışişleri Bakanı ve yanında güvenlik müsteşarı gelecekler. Onlarla burada görüşmeler yapılacak. Yoğun şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Çünkü Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok.