Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürütülmesini eleştirirken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) “yedek ordu” tabirini kullanarak hakaret den CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’na anlamlı bir tepki de kendi partisinden geldi. Asker kökenli olan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Afrin operasyonunda TSK’nın ÖSO ile birlikte hareket etmesinin doğru strateji olduğunu belirtti. Daha önce de benzer yöntemler kullanıldığına dikkat çeken Çiçek, şunları söyledi:

“Emperyalist güçler mutlaka maşa kullanıyor. Biz de geçmişte Peşmerge ile Kuzey Irak’ta onlarca operasyon yaptık. Yurt içinde korucularımızla, Kıbrıs’ta mücahitlerden aynı desteği aldık. Bölgeyi tanıyan, hangi yolun nereye gittiğini bilen... Önde bölgeyi bilenlerin gitmesi Mehmetçik için bir güvencedir. Halkın tutumunu bilen, hangisinin terörist, hangisinin bölgedeki sakin, vatandaş olduğunu bilen onlardır. Bölge halkından faydalanmak bu tür harekâtta normaldir. Dolayısıyla ÖSO ile ilgili tartışmanın erken olduğunu düşünüyorum. Eğer harekât bittiğinde ÖSO’nun bizim değerlerimize, insanlık değerlerine aykırı uygulamaları olursa, IŞİD gibi hataları olursa bunun hesabını birlikte sorarız çünkü güçlü olan TSK’dir. Mehmetçik harekât yapıyor ve yanında bize yurt içinde destek veren korucularımız gibi ÖSO kuvvetleri var. Eğer Mehmetçik ondan şüphelenirse, gece kendini kesebileceğini düşünürse bu güvensizlik ortamında harekât olumsuz yönde etkilenir. Dolayısıyla empati yaparak yaklaşmak lazım. Erken başlamış bir tartışma olarak görüyorum, bütün yetkilileri de bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum.”