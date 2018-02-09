Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

-Özellikle Rakka, Afrin ve Deyrizor’da 400 DEAŞ’lı militanı PYD’nin hapisten serbest bıraktığı teyit edilmiş bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum.

-Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu.

-Seçim pusulasına ilişkin çalışmamız devam ediyor.

-Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler.

-İlk olarak yerel seçimlere ilişkin düzenlemeyi göndereceğiz. Çünkü düzenlemelerin seçimlerden 1 sene önce yasalaşması lazım.

SELİM TEMURCİ’NİN İSTİFASI

Bugüne kadar hizmetlerinden dolayı il başkanımız (İstanbul) Sayın Selim Temurci’ye teşekkür ediyoruz. Yeni il başkanımız bayram Şenocak Bey’e de muvaffakiyetler diliyoruz.

İTTİFAK KOMİSYONU ÜYELERİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Her iki partinin üyeleri de görüşmelerden sonra genel başkanları bilgilendiriyor. Şu anda genel başkanların önümüzdeki süreçte planlanmış bir görüşme yok.

CUMHURBAŞKANI VE KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Son derece samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye’nin gündemine dair değerlendirmeler yapıldı.

Uyum yasalarına ilişkin tekliflerini sundular. Genel anlamda bir nezaket ziyareti, ve Türkiye’nin meselelerinin değerlendirildiği bir görüşme şeklinde cereyan etti.

İttifak konunda herhangi bir zemin oluşturacak değerlendirme yapılmadı.

MUHTAR SEÇİMLERİ

Muhtarların seçimine ilişkin mevcut yasadaki değişikliğe ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

VİZESİZ SEYAHAT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Bu teklif rutin dışı bir teklif değil: Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü ilişkiler çerçevesinde süreç içinde yapılan bir başvurudan ibaret. TBMM’ye bu konuyla ilgili gelmesini beklediğimiz bir düzenleme yok.

YEREL SEÇİMLERDE TEK ZARF TEK SANDIK NE ANLAMA GELİYOR

Yerel seçimlerde, hem belediye başkanı hem belediye meclisi ve diğer unsurların tek bir zarfta yani oylamada tek bir zarf ve dolayısıyla tek bir sandıkta toplanmasıdır burada maksadımız.

ABD’Lİ KOMUTANIN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Bizim için tehdit oluşturan terör kaynağı neresiyle o terör kaynağını kaynağından yok etme kararlılığımız bizim milletimize verdiğimiz sözün gereğidir.

Bizim muhatabımız ABD’li bir general değil siyasetin kendisidir. Tillerson ve McMaster Türkiye’ye gelecek. Bu görüşmelerin sonucudur bizim için dikkate alınması gereken.