Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Kent Konseyi’nin aylık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Burada Uludağ ile alakalı açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Uludağ dünyada emsali olmayan bir dağ. Onunla alakalı 4 mevsim Uludağ çalıştayı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın Bursa’ya teşrifleri esnasında Uludağ’a ilişkin özel vurguda bulundu. Orada şuanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece Uludağ’da yetişen 37 adet endemik bitki türü var. Diğerleri ile birlikte 170 adet endemik bitkiye sahip. Dünyanın hiçbir dağında böyle bir özellik yok. Sadece kış turizmi değil, spor, sağlık, kongre alanında geliştirilmesi, alt yapılarının sağlıklı hale getirilmesi ve her şeyden önemlisi fiziki ve ekolojik görünümünün oradaki yapılarla aynı bütünlüğe sahip olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü bir çalışma başlattı. Otel sahipleri ile anlaşarak şimdi yıkılıyor. Ona uygun mimari özelliklere sahip oteller inşa edilecek. Yerin altına katlı otoparkımızı yapacağız. Pistlerimizle alakalı çalışma başlatıldı. Özellikle kar üretim tesislerinin yapımıyla alakalı bir çalışma devam ediyor. Pistleri uluslararası standartlarda bir pist ölçülerine kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.



“Ufak dokunuşlarla trafikte nispeten iyileşme durumu görüyorum”



Bursa’nın trafiği ile alakalı konuşan Çavuşoğlu, “Son birkaç aylık zaman içerisinde ufak dokunuşlarla şehir içi trafikte te nispeten iyileşme durumu görüyorum. İnşallah bu sürdürülebilir olur. Bu noktada atılan adımlar, projeler karşılığını bulur” diye konuştu.