Haber Merkezi ANKARA
Bu süreçte değiştirilme ihtimali olan büyükşehir il başkanlarıyla ilgili dosyalar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Değiştirilen il başkanları yerine o ilin milletvekilleri arasında yapılan temayül sonucu da etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylarla bizzat mülakat yaptığı da belirtiliyor.
AK Parti’de yeni istifalar gelebilir
10.02.2018 - 03:55 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin istifasının ardından ‘yola devam edilmeme’ kararı alınan başka il başkanlarının da istifasının istendiği, bu kapsamda önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni istifaların gelebileceği belirtiliyor.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : ak parti,istifa,
542609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/542609.aspx
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