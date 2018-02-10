Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, milletvekilliği seçiminde uygulanan yüzde 10’luk barajın koruması konusunda mutabakat oluştuğunu belirterek, "Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak” dedi. “Tek zarf” sözünü biraz açması istenen Ünal, yerel seçimlerde hem belediye başkanı, hem belediye meclisi ve diğer unsurların tek bir zarfta, bu zarfların da tek bir sandıkta toplanmasını kastettiğini söyledi. Meclise ilk olarak yerel seçimlere ilişkin düzenlemeyi göndereceklerini belirten Ünal, “Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel seçimlerden bir yıl öncesinde yasalaşması ve Meclisten geçmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.



400 DEAŞ’LIYI BIRAKTILAR

Ünal, Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin de şunları söyledi: Rakka, Afrin ve Deyrizor'da PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi. Bölgede kimler terör örgütleriyle beraber, kimler DEAŞ ile hareket ediyor, bunlar artık açık seçik görülüyor. Özellikle Amerika'nın 'DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz' tezini de çürüten bir ifade bu.