Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya gelen Karamollaoğlu, dün de AK Parti Genel Merkez’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Karamollaoğlu, partiye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı. Karamollaoğlu’nun talebiyle gerçekleşen görüşmede, Erdoğan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da bulundu. 1,5 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’na uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı taktim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk” dedi. Karamollaoğlu, seçim ittifakı yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.