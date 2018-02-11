Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin Muğla İl Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Millîlik yerlilik FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. Millîlik yerlilik PKK, PYD ağzıyla konuşmak olmaz” diyerek kendisini MHP ile kuracakları ittifaka katılmaya çağırdı. Başbakan, “PYD ve PKK’nın dostlarıyla aynı dili kullanan içeride de siyasetçilerimiz var. Ne yazık ki onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor” dedi. Başbakan şöyle devam etti:

Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sık sık millî ve yerli olmaktan bahsediyor. İki lafının biri millî olmak, yerli olmak diyor. Bir delikli demiri, tüfeği bile yapamıyoruz diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, ortaçağda mı kaldın. Türkiye ne tüfek ne tabanca, topunu da tüfeğini de İHA’sını da SİHA’sını da tankını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millîlik yerlilik lafla olmaz. Millîlik yerlilik FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. Millîlik yerlilik PKK, PYD ağzıyla konuşmak olmaz. Sen önce partindeki ‘PYD terör örgütü değildir’ diyenlere de ki, ‘Siz yerli değilsiniz, teröristlerin ağzıyla konuşuyorsunuz’; ondan sonra millî ve yerli olmaktan vazgeç. Eğer millî ve yerli olmak istiyorsan sen de millî mutabakata katıl da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin göğsünde, sinesinde sana da size de yer var.



ÖSO İLE OMUZ OMUZA

"Bu yaptıkları açıklamalar çocukları kaçırıp ellerine silah veren terör örgütünün ekmeğine yağ sürüyor. Özgür Suriye Ordusu da terör örgütlerine boyun eğmeden ülkesindeki zulme, istilaya, iç savaşa boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşan bir ordudur. Mehmetçik ile kol kola, omuz omuza sahada teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyorlar. Sivillere zarar veriliyor diye çatlak sesler var. Sivillere zarar verme meselesine girersek bunu söyleyenler altından kalkamaz."



EKONOMİ DİMDİK AYAKTA

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne yaptığı konuşmada ise "Afrin operasyonu ekonomiyi olumsuz etkileyecek" diyenlere cevap verdi. Yıldırım, "Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor. Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Elde ettiğimiz büyük başarı, büyümedeki istikrarlı artış, ihracattaki artış Türkiye'yi bütün yatırımcılar için stratejik bir ülke haline getirdi. Türkiye, 2018 yılında bütün sektörleriyle büyümeye, gelişmeye devam edecek" dedi.