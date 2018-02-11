Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yapılan soruşturma sonucunda açıklanan kararda, “MASAK tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası tarafından şüphelilere ait hesaplarda yapılan inceleme neticesinde, şüphelilerin Man Adası’nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermedikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin yurt dışında bulunan bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belge, CHP tarafından tarafımıza teslim edilmemiştir. Şüphelilerin Bellway şirketi tarafından hesaplarına gönderilen paraları herhangi bir suç işleyerek elde ettikleri yönünde somut herhangi bir delil elde edilememiş olması nedeniyle, üzerilerine atılı bulunan ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya yurt dışına kaçırma’ suçundan dolayı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.