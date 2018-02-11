Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"nın son gününde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, girdiği savaştan mağlup dönen aciz bir ülke olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD’nin Mondros ve Sevr prizmasından Türkiye’ye bakışı skandaldır. Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştır. Hiçbir vaadini tutmamıştır. Fırat’ın doğusunu hainlere bırakmıştır. Menbiç'e konuşlanmış, Türkiye’ye gözdağı vermeye kalkışmıştır. Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor; her oldubittinin ardından bir yenisi geliyor. Bunu reddediyoruz, bu zilleti zelillere aynen iade ediyoruz. ABD’nin gözetiminde, Menbiç’ten Afrin'e terörist kaydırıldığı da medyaya yansımıştır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın, Afrin’e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır."