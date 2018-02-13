Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İstanbul’da gerçekleşen “Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı”nın ardından Afrikalı bakanlarla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Paul E. Funk’ın, Menbiç’te teröristlerle çektirdiği fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, bunun yeni bir durum olmadığını kaydetti.



ABD, DEAŞ’I KORUYOR

Bakan Çavuşoğlu, Menbiç’e YPG’lileri Amerikalı askerlerin getirdiğine işaret ederek ABD’nin Menbiç operasyonunun ardından YPG’li teröristleri Fırat’ın doğusuna göndereceği yönünde söz verdiğini fakat diğer verdiği sözler gibi bu sözünü de tutmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, Suriye’nin özellikle çöl ve Irak sınırına yakın bölgelerinde cepler halinde terör örgütü DEAŞ mevcudiyetinin bulunduğunu belirterek “(ABD güçleri) Sadece YPG ile iş birliğini devam ettirmek için bir bahane olarak buralardaki, cepler hâlindeki, küçük gruplar hâlindeki DEAŞ’lılara dokunmuyorlar” dedi.



NE YAPARSAN YAP BOŞ

Afrin bölgesindeki YPG’li teröristlerin, bu bölgedeki tutuklu DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığını ve (bu teröristlerin) Fırat’ın doğusundan bu teröristleri getirerek Afrin’de ÖSO ve Türk ordusuna karşı birlikte mücadeleye kalkıştıklarını belirterek “Ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun boş. Afrin operasyonumuz emin adımlarla havadan ve karadan ilerliyor” diye konuştu.



TILLERSON’A İLK MESAJ

Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye yapacağı ziyarete dair sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu: “Bizim ABD’den beklentilerimiz açık ve nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık biz vaat istemiyoruz ve somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için daha önce de tekrar tekrar söyledim, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin sebebi de ABD’dir. Çünkü Türkiye hiçbir müttefikine, dostuna ve hiçbir ülkeye yanlış yapmaz, yapmamıştır, yapmaz. Ama müttefikimiz ABD’den çok ciddi hatalar, yanlışlar gördük, FETÖ konusunda, YPG ve başka konularda.



VAATLER İSTEMİYORUZ

“Biraz önce de söyledim ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir olur? Dolayısıyla halkımızın da bizim de yani yöneticiler olarak ABD’ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor ve artık söz ve vaatler istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Tillerson’ın bu ziyaretinde de bunları değerlendireceğiz çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Bunları da samimi bir şekilde konuşacağız.”