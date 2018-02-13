Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Çankaya Köşkü’nde ikili bir zirve gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından basın toplantısında Afrin soluranı cevaplandırdı. Amerika’nın terör örgütü PKK/PYD’ye destek vermesinin anlaşılır hiçbir tarafı olmadığını belirten Yıldırım, “NATO’da müttefikimiz, uzun yıllar ‘stratejik ortak’ diye düşündüğümüz Amerika’nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika’nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz” dedi.



KARARLIKTA ATACAĞIZ

“Hem Afrin’de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız” Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: “Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız. Bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğine tehlike teşkil ediyorsa sınırlarımız ötesinde ülkemizi tehdit edecek birtakım oluşumlar içinde oluyorlarsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. Bu sadece Türkiye’nin Türk vatandaşlarının huzuru için değil bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz.”



PAZARLIK YAPMAYIZ

Türkiye’nin, Türk vatandaşlarının huzuru için değil, bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de çaba gösterdiğini ifade eden Başbakan, “Bu bizim sorumluluğumuz. 3.5 milyon Suriyeli neden bizim ülkemizde? Canlarını kurtarmak için oradaki terör tehdidinden, rejim baskısından kurtulmak için geldiler. Bizim amacımız, nasıl Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus-Azez arasını temizlediysek, Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve oradaki o bölgenin insanlarını tekrar topraklarına dönmesini sağlayacağız. Biz kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir” diye konuştu.



ZAEV’E FETÖ TEŞEKKÜRÜ

Makedonya’nın FETÖ ile mücadeleye destek verdiğini belirten Yıldırım, konuk Başbakan Zaev’e bu konuda teşekkürlerini ilettiğini de belirtti. Yıldırım, “FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin Makedonya’da sonlandırılması konusundaki talebimizi de bir defa daha tekrarladık” dedi. Makedonya Başbakanı Zaev de, “Türkiye’ye FETÖ’ye karşı savaşında tam anlamıyla destek vermekteyiz” ifadelerini kullandı.