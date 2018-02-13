Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştiren Başbakan Yıldırı'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Milletimizin rahatı için Afrin'de kahramanlarımız destan yazıyor. Afrin'e oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz gereken neyse yapıyor. Uluslararası hukuktan doğan bir hakla sınırdışı operasyonları gerçekleştiriyoruz İnsanımıza yönelik tehditler tamamen bitene kadar bu operasyonlar devam edecek.

KILIÇDAROĞLU KİMDEN YANASIN ÇIK DA SÖYLE

Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu nasıl mantık? Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK/PYD-YPG/DEAŞ, al birini, vur ötekine, açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın? Çık da söyle.



ERDOĞAN ALÇAKLARA KARŞI MÜCADELE EDİYORDU...

Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Erdoğan' demiş. Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak? Kim korkak değil, bu millet en iyisini bilir.



ABD'YE ÇAĞRI YAPTI

Biz Afrin'de insan düşmanları ile mücade ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir.Amerika, terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsun? Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı, silah vermeyi bırak.

"ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELEMİZ NEYSE AFRİN'DEKİ DE ODUR"

Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir. Herkes şunu iyi bilsin ki vatanımızı, milletimizi, devletimizi ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne var ki hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz."