Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçi Kılıç, ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan "Levy hatalı.Türkiye, Suriyeli Kürtlere yardım ediyor" başlıklı makalesinde, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Suriyeli Kürtleri temsil etmediğini vurguladı. Buna örnek olarak örgütün zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan 300 bin Suriyeliyi örnek veren Kılıç, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Kürtleri hedef almadığını yazdı.

"Levy, PYD/YPG'yi 'Batı'nın kurtarıcısı' olarak aklamaya çalışmak gibi çirkin bir girişimde bulunurken terör örgütünün Suriye topraklarında işgal ettiği bölgelerde gerçekleştirdiği suikastları, zulmü ve etnik temizliği görmezden geliyor." ifadesini kullanan Kılıç, terör örgütü PYD/PKK'nın insan hakları ihlallerinin Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi bağımsız kurumların raporlarına da yansıdığını anımsattı.

Kılıç makalesinde, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'yla hedefinin Afrin'i teröristlerden temizlemek ve bölgeyi PYD/YPG'nin "kanlı ideolojisini" paylaşmayan Suriyeli Kürtlere teslim etmek olduğunu kaydetti.

Sınırlarındaki herhangi bir bölgenin kendi vatandaşlarına yönelik terör saldırılarına zemin oluşturulmasına Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini kaydeden Kılıç, Zeytin Dalı Harekâtı'ndan çok önce terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki dağlara sığınıp Türkiye'deki sivilleri ve askeri hedef aldığını hatırlattı.

"Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'de başarılı bir kara harekâtı yürüten ilk ülkeydi." ifadesini kullanan Kılıç, Suriye'de Fırat Kalkanı ile özgürleştirilen bölgelerin istikrarlı, refah ve güvenilir bir liman olduğunu kaydetti. Kılıç, Türkiye'nin Afrin'de de bu başarıyı hedeflediğini belirtti.

Makalesinde tek bir Suriyeli Kürt'ün bile PYD/YPG kuşatması altındaki bölgelere dönmek istemediğine dikkati çeken Kılıç, terör örgütünün gasp ettiği toprakların mahvolduğunu ve demografisinin değiştiğini anımsattı.

Büyükelçi Kılıç, makalesinde, "Suriye'nin gerçek sahiplerine yönelik zulmü görmezden gelirken bir terör örgütünün daha fazla toprak gasp etmesine izin verip onları cesaretlendirmek yalnızca DEAŞ'ın ortaya çıkmasına neden olan temel sebepleri daha da güçlendirir." ifadesini kullandı.

Fransız yazar Levy, yine Wall Street Journal gazetesine yazdığı yazıda, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile etnik temizlik yaptığı yalanına yer vermişti.