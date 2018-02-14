Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Evlatlarımla birlikte aynı cephede yer almayacağım da kimlerle alacağım? Dün Kerkük için en az 5 bin Bozkurt hazır dedim. Bugün de yüz binlerce Bozkurt Afrin için hazırdır” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

Bu operasyon 3 Kasım 2019’da yapılacak seçimi nasıl etkilermiş, hangi partilerin oyları artar, hangilerinin azalırmış. Böylesi arayış içinde olan vicdansızlar hiç mi utanmanız kalmadı? Size göre toprağa düşen şehitlerimiz kaç oy eder? Zehirli dilinizi kesin. Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur.

Neymiş, Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Asker operasyondayken siyaset doğru değilmiş. Bunu söyleyen Genelkurmay eski Başkanı Sayın İlker Başbuğ’a sormak lazımdır, Afrin’i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir? Kimi kast ediyorsunuz? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Fok balıklarının nasıl yaşadığını mı, yoksa nesli tükenen balinaları mı anlatalım? Bize göre TSK’nın başında halihazırda değerli bir komutan vardır ve fiilen de olsa ikincisine gerek yoktur.



BUNUN ADI İHANET

HDP Olağan Kongresi’nde PKK/PYD ve bebek katili selamlanmıştır. HDP’nin bir eş başkanı Afrin’deki hainleri kast ederek, ‘halk kendini savunuyor, kendini koruyor’ diyecek kadar gözü ve vicdanı kararmıştır. Cezaevinde çürürken mesaj gönderen eski eş başkan ise, HDP’nin, AKP-MHP’nin kurmak istediği faşist Türkiye’nin partisi olmadığını zırvalamıştır. Millet şehitlerine ağlarken, bunlar sanki kutlama yapar gibi, halaylar çekmişlerdir. Bunlar yaptıklarının bedelini mutlaka ödemelidir. Kılıçdaroğlu ‘HDP ile de beraber olacak mısınız?’ sorusuna ‘hayır’ dememiş; bir kez daha çuvallamıştır. ‘Afrin’e girilmesin’ diyen CHP Genel Başkanı, acaba PYD/YPG’li kan ve kader ortaklarıyla ne zaman buluşacaktır?

‘İhtiyaç hasıl olursa Afrin’e giderim’ dedim, baktım ki, sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD’ye zırh oldular.

Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken, tepki CHP’den İP’ten ve yedeklerinden sıra sıra geldi. Evlatlarımla birlikte aynı cephede yer almayacağım da kimlerle alacağım? Dün Kerkük için en az 5 bin Bozkurt hazır dedim. Bugün de yüz binlerce Bozkurt Afrin için hazırdır.

BEYAZ SARAY’A SESLENDİ: DOST MUYUZ, DÜŞMAN MI?

Beyaz Saray yönetimi açık açık söylesin: Dost muyuz, düşman mı? Devam mı, tamam mı? Türkiye’yi tehdit ettiğini zanneden ABD’li generaller ve terörist hısımları belli ki bizi tanımamışlardır. ABD ile yaşanacak temas trafiği önümüzdeki süreçte çok şeye gebedir. Bizim beklentimiz nettir, Suriye’de verilen sözler tutulmalıdır. Aksi halde Türkiye gereğini yapar. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç’ten parmak sallamaya kalkışmasın.

Türkiye Afrin’de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. Karşımızda PKK/PYD/YPG’nin yanında ABD ve Avrupalı ortakları vardır. Bu nedenle bazı Avrupa ülkeleri akıllarını başlarına almalıdır. Bu gelişmeler kimseye muhtaç olmadan kendi milli silah sistemlerimizi geliştirmenin önemine işaret etmektedir.