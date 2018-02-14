Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, genel başkanlar görüştükten sonra Meclise getirileceğini bildirdi. Ünal, hazırlanan metnin Saadet Partisi’ne gönderilip gönderilmeyeceğine dair soru üzerine, böyle bir durumun olmadığını kaydetti. Saadet Partisi’nin uyum yasalarına ilişkin çalışmasını AK Parti’ye yazılı olarak ilettiğine değinen Ünal, bütün siyasi partilerin sundukları katkıları dikkate aldıklarını aktardı.



‘UYUM’ GÖRÜŞMESİNE DEVAM

Millî Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop ise yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarını tamamladığını ancak uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini söyledi. Şentop, şunları kaydetti:

"Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını ifade etti.