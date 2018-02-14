Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD’ye, “Terörü desteklemekten vazgeç” çağrısı yaptı. İlk olarak salonun önünde toplanan kalabalığa daha sonra Kongredekilere konuşma yapan Yıldırım şunları söyledi: “ABD yönetimi diyor ki, ‘Bizim Suriye’de terör örgütleriyle kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.’ Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda ‘Özrü kabahatinden büyük’ demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O hâlde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz? Ey Amerika, neyi hedefliyorsun?”



O SİLAHLARI TOPLA ARTIK

“Bugün bana, yarın sana. Ey Amerika terör örgütleri ile iş tutarak nereye varmak istiyorsun. Teröriste, zalime bugün destek olanlar, yarın onları da kapılarında bulacaktır. Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hâlâ bu yanlıştan dönmek için zamanın vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı bırak. Silah vermeyi bırak. Verdiğin silahları da söz verdiğiniz üzere topla artık.Amerikan vatandaşının vergilerinden teröristlere aktardığın para 3 milyar doları buldu. Halkının vergilerinden verdiğin bu para ile o teröristler çocukları katlediyor.”



BURADAN İLAN EDİYORUM

“Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Ama bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK, PYD, YPG sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır.”



HADİ ORADAN KORKAK!

“Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında atmış tutmuş. Türkiye tarihinin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğanmış, hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz’da tankların arasından sıvışırken Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım meydanlardaydı. Alçaklara karşı mücadele ediyordu. Kim korkak kim değil bu millet en iyisini bilir. Afrin operasyonu devletin operasyonu değilmiş. Bu yaşa gelmiş devlet ne, siyaset ne anlamamış. Afrin’i siyaset konuşmayacak da balinaların, kaplumbağaların geleceğini mi konuşacağız? Allah akıl fikir versin.”



CAZ YAPMA KILIÇDAROĞLU

“Tehditler bitene kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun? ‘Afrin’e girmeyin’ diyorsun. Bu nasıl mantık? Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK/PYD-YPG/DEAŞ... Al birini, vur ötekine. Açıkça devletimize, milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın? Çık da söyle. Bilesiniz ki sonuna kadar gideceğiz, köklerini de kazıyacağız. Sen istesen de istemesen de. Senin sözlerin bizi, kahraman Mehmetçiği bu mücadeleden döndüremez. Mehmetçik şu anda orada destan yazıyor.”