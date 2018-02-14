CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle;
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. Olağanüstü Kurultayı 09-10 Mart 2018 tarihleri arasında Cuma - Cumartesi günleri saat 10.00'da Tüzük değişikliği ve Kurultay Yönetmeliği değişikliğini görüşmek ve karara bağlamak için, Ankara'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aşağıaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."
CHP Tüzük Kurultayı'na gidiyor
14.02.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP, Olağan Kurultay'ın ardından Tüzük Kurultay'ı da yapacak. 09-10 Mart 2018'de bazı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Tüzük Kurultay'ına gidiyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla duyrulan çağrı metni şöyle;
Etiketler : CHP,tüzük kurultayı,
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