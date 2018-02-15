Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Afrin’i siyasete alet etmeyin” diyerek suçladığı siyasilerden biri olan Kılıçdaroğlu, Kürt seçmeni hedefleyerek, “Afrin’e girmeyin” sözlerinde ısrarlı olduğunu belirtti. “Ne diyor İlker Başbuğ ‘Afrin’de kahraman ordumuz terör örgütleriyle çatışıyor, terör örgütlerini yok etmek istiyor ve mücadele ediyor. Bunu siyasallaştırmayın’ diyor. Bu doğru değil mi? Doğru” diyen Kılıçdaroğlu “Afrin ayrı, Afrin’in merkezi ayrı. Afrin’in merkezine girmenin hiçbir anlamı yoktur ve doğru da değildir. Afrin’de belli bir alan içinde Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, oraya Suriyelileri yerleştirmek... İdlib’de öyle yaptık” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, “İşimiz bitince Afrin’den çekilmeliyiz” görüşünü de dile getirdi.