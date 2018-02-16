Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Washington’la güven bunalımının yaşandığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Tillerson, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Edinilen bilgiye göre Tillerson görüşmede ABD tarafından sık sık yapılan “DEAŞ’la odaklanalım” çağrısını tekrarlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çağrıya tepki göstererek, DEAŞ’la en etkin mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölgenin DEAŞ’tan temizlendiğini ve bölgeye şu anda Türkiye sayesinde eski günlerinde döndüğünü vurgularken, hiç kimsenin terör örgütlerini desteklemek için DEAŞ bahanesini kullanmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, “DEAŞ’ın bölgedeki yenilgiye uğratıldığı” yönünde ABD makamlarından yapılan açıklamaları da hatırlattı.

AL SANA DOSYA-DELİL

Tillerson, Ankara’ya gelmeden önce terör örgütü YPG’ye ağır silah vermediklerini iddia ederek, “ABD YPG’ye hiçbir ağır silah vermemiştir, dolayısıyla geri alacağı hiçbir şey yoktur” dedi. Bu sözler de Erdoğan-Tillerson görüşmesinde gündeme geldi. Erdoğan, Tillerson’ın “Ağır silah vermedik” sözlerini hatırlatarak, Türk istihbaratı tarafından hazırlanan dosyaları ortaya koydu. Erdoğan, Tillerson’a belgeli olarak ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği silahları tek tek gösterdi.

MENBİÇ’TEN ÇEKİLİN

Erdoğan Türkiye’nin, Afrin’in ardından Menbiç’i de teröristlerden temizlemeye kararlı olduğunu belirterek, ABD askerlerinin Menbiç’i terk etmelerini istedi. Erdoğan, “Eğer gerçek müttefikseniz, terörle ilişkinizi kesin. YPG’ye verdiğiniz silahları toplayın, PYD’ye ile ilişkinizi tamamen bitirin” dedi. Görüşmede gündeme gelen bir diğer başlık Pentagon’un PYD/YPG’ye 550 milyon dolar bütçe ayırması oldu. Tillerson ise kendisini, “O para DEAŞ’la mücadele için verildi” diye savundu.

RAPORU HATIRLATTI

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats tarafından ABD Kongresi’ne sunulan ve YPG’yi “PKK’nın Suriye’deki milis gücü” olarak tanımlayan rapor da toplantıda gündeme geldi. Erdoğan’ın YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğunun ABD’nin kendi istihbarat raporlarında da belirtildiğine dikkat çekerek, ABD anayasasına göre bunun bir suç olduğuna, ABD’li yetkililerin kendi anayasalarını çiğnediğine dikkat çektiği belirtildi. Erdoğan’ın ABD tarafından sıkça tekrarlanan “Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz” şeklindeki açıklamalara karşılık Türkiye’nin somut adımlar beklediğini söylediği belirtildi.