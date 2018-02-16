Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar

Başbakan Binalı Yıldırım, Almanya temasları öncesinde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde Almanya-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Yıldırım “Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükûmet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizde de zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık Almanya ile Türkiye’nin normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz” dedi.

Başbakan Yıldırım, “Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz?” şeklindeki soruya karşılık “Bakalım, göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum” diye konuştu.

PKK YAKLAŞIMLARI ÖNEMLİ

Yıldırım, “PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi? sorusuna ise şu cevabı verdi: Son zamanlarda Almanya PKK’ya karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişiklerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. AB’nin bel kemiğini oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, 4 milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine geri dönmemesi akla ziyan iştir. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.

Yıldırım, “Deniz Yücel ile ilgili açıklamalarınız oldu, nasıl bir olumlu adım bekleniyor?” sorusu üzerine ise, “Üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hâkim karşısına çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hâkim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Bu konu da Türkiye Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar” dedi.

GEREKİRSE ABD İLE SAVAŞIRIZ

Başbakan Yıldırım, Merkel’le yapacağı görüşme öncesi Alman ARD kanalında Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “NATO üyesi Türkiye, ittifak üyesi ABD’yle bölgede YPG’yi desteklediği için tartışma yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak, ‘Osmanlı tokadı’ ifadesini kullandı. Bu ne anlama geliyor?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bizim ABD’ye yönelik bir tehdidimiz yok. ABD, Suriye’de DEAŞ’a karşı savaşmaya karar verdi. Biz şunu diyoruz; NATO sınırlarını koruyan Türkiye’ye karşı terör faaliyetlerinde bulunan terör örgütleriyle çalışmayın. Bu ortaklığa uymaz. Bizim YPG ile bir problemimiz var. Ancak ABD YPG’nin yanında bize karşı savaşa girerse, onlarla da savaşırız.”