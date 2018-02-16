Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda eli son derece güçlüdür. Haklı olunan yerde diplomasi de arkasından geliyor" dedi. TBMM’de dün MHP muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen Mevlüt Karakaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda eli son derece güçlüdür. Haklı olunan yerde diplomasi de arkasından geliyor. ABD bu konuda suçüstü olmuştur. Suçüstüydü ama ilk kez diplomasi konusunda zayıf kaldığı, Türkiye’nin de güçlü olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizim diyeceğimiz belli de ABD ne diyecek? Onu bilemiyoruz.

ABD'nin Türkiye’nin işgaline kadar gidebilecek düşünce emel ve niyetlerde olduklarını hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar hep ‘bilmiyormuş’ gibi anlatma yoluna gidildi ama artık bıçak kemiğe dayandı. Burası Türkiye’nin var olma ve yok olma noktasıdır. Her gün öleceğimize, parça parça yok olacağımıza toptan yok oluruz ya da var oluruz.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın yapılmamasının Türk ekonomisine çok ciddi bir darbe vuracağını düşünüyorum. Çünkü sürekli Suriye tarafından veya içeriden tehdit ve tehlike altında olan, geleceği konusunda tartışmaların olduğu bir ülkede ne yatırım, ne verimlilik ne çalışma olur ne de sermaye gelir. Onun için ben bu operasyonun başarılı olarak sonuçlanmasıyla birlikte Türk ekonomisinin de çok ciddi bir toparlanma yaşayacağına inanıyorum.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, böyle bir ortamda böyle bir dönemde “bu siyasete alet edilmemelidir” sözlerinin başka türlü bir anlaşılacak durumu yoktur. Başbuğ’un ‘yanlış anlaşıldım’ diyorsa ben bunun zamanlamasının ve söylediğinin yanlış olduğunun farkına vardığını değerlendiriyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriyelileri eğitin, kendi ülkeleri için savaşsınlar’ gibi sözlerinin son derece tehlikeli söylemler olduğunu düşünüyorum. Biz oraya başkalarının çocukları ve onlara gelecek açmak için gitmedik. Biz oraya kendi milli güvenliğimizi, kendi ülkemize yönelmiş olan tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için gittik. Biz bizim ülkemize gelen 3 buçuk milyon Suriyelinin yaşadığı kaderi kendi milletimize yaşatmamak için oradayız.