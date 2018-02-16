Başbakan Yıldırım, ABD’nin Florida Eyaletinde 14 Şubat günü bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için ABD Başkan Yardımcısı Pence’e taziye mesajı gönderdi.
Yıldırım’dan Pence’e taziye mesajı
16.02.2018 - 08:55 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e taziye mesajı gönderdi.
Etiketler : Binali Yıldırım,
544055 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/544055.aspx
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