Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında ikili temaslarda bulunuyor. Güvenlik konferansının yapıldığı Bayerischer Hof Otel’de Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov’la bir araya gelen Yıldırım, sonrasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Münih Merkez Cami’de kılınacak namazın ardından yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Öte yandan, bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı’nda (MSC) farklı ülkeleri temsil eden heyetler arasında yaklaşık 2 bin ikili görüşme gerçekleştirilecek. Konferansa 30 oturumda 120 konuşmacı katılarak, uluslararası sorunlar hakkında görüşlerini dillendirecek. 21 ülkenin devlet başkanı ve başbakanının katıldığı konferansa 80’i aşkın savunma, içişleri ve dışişleri bakanının yanı sıra dünya genelinden 500’ü aşkın üst düzey konuk katılıyor.