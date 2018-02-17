Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmenin süresi, Erdoğan’ın bundan önce yaptığı ikili diplomatik görüşmelerin süresinden fazla oldu. Erdoğan geçtiğimiz yıl mart ayında Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 saat 40 dakika görüşmüştü. Erdoğan eylül ayında ise Katar Emîri es-Sani’yle 2 saat 30 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu yılın başında Katar Emîri bir kere daha Türkiye’yi ziyaret ederken yapılan görüşme yine 2 saat 30 dakika sürmüştü. Elektrikli otomobiller üreten dünyaca ünlü şirketin CEO’su Elon Musk ile geçtiğimiz kasım ayında Beştepe’de yapılan görüşmenin süresi ise 1 saat 10 dakika olmuştu. Haber Merkezi ANKARA