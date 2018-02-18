Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşma yapan ve soruları cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadele, Afrin harekâtı, ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konularında açıklamalar yaptı. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin özellikle NATO’nun güney sahasını ve Avrupa’yı terör tehditlerine karşı koruduğunu vurgulayarak “Avrupa’nın güvenliğini biz sağlıyoruz” dedi. Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristlerin Avrupa’ya girişine set çektiğini belirten Başbakan, “56 bin 300 potansiyel DEAŞ’le ilişkili olabilecek kişiye sınırlarımızda giriş yasağı koyduk. Bu DEAŞ’ın bölgedeki faaliyetlerini azaltmayı sağladı. Türkiye’deki canlı bomba katliam faaliyetlerini sınırladı. Avrupa’ya gitmelerini sınırladı” diye konuştu.



SIĞINMACILAR DURDU

Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğini sağladığına dikkat çeken Yıldırım, “Nasıl sağlıyor? Bundan iki yıl önce bölgeden Avrupa’ya günlük 2 bin 500 sığınmacı giderken bugün bu rakam 70’in altına düştü. Çünkü sığınmacıları o bölgede tutuyoruz. Teröristler toplumsal barışa zarar vermek amacıyla Avrupa’ya gelmiyor. NATO ile birlikte çalışarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ülkemize ve NATO sınırlarına bir saldırı gerçekleşirken, müttefiklerimizin buradaki terör unsurlarını desteklemesini anlamakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.



DARBEYİ HATIRLATTI

Türkiye’deki FETÖ tutukluları ile ilgili soruya karşılık olarak da Başbakan Yıldırım, şu cevabı verdi: “Bu terör örgütü, bugün korunuyor. Bu talimatları veren terör örgütünün başı hakkında ne yazık ki bir hukuki süreç başlatılmadı. Herhangi burada bulunan dinleyicilerin ülkesindeki meclisi bombalansa, cumhurbaşkanı, başbakanı öldürülmeye kalksa ne yapardınız? Nasıl karşılardınız? Türkiye bir hukuk devleti, tıpkı Almanya gibi, tıpkı ABD gibi. Kimsenin bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur.”



KARŞILIĞINI VERİRİZ

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ifade eden Başbakan, “Biz bu terör örgütlerine Osmanlı tokadını zaten vurduk. PKK’nın belini kırdık ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Biz, hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye’de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama. İster Suriye’de ister Irak’ta ülkemize yönelen her türlü terör faaliyetine karşı tokadı en sert şekilde indiririz. Bugün Suriye’de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisinin vermesi gerekir” dedi.