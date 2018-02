Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Mehmet’imiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Rabbim şehitlerin hürmetine İnşallah bize bu zaferi bizlere lütfedecek” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar il kongresinde konuşan Erdoğan, kalabalığın tezahüratları üzerine, “Gençler inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin’e çağrıyı yaptığı zaman önce ben gideceğim, siz de beraber geleceksiniz” dedi.

Afrin’de her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıldığını belirten Erdoğan, “Mehmet’imiz şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus’ta, Rai’de, Bab’da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin’de de İdlib’de de, Menbiç’te de ulaşılacak” diye konuştu.

Erdoğan, salondakilerin “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları üzerine, “Zaten buna inandığımız sürece mesele yok. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bunu böyle biliniz. Onun için Mehmet’im tankların içerisinde, zırhlı taşıyıcıların içerisinde kendileriyle röportaj yapanlara ne diyor? ‘Düğüne gidiyoruz, düğüne.’ İşte bu önemli...” ifadelerini kullandı.

Her zaman açık sözlü olduklarını ve açık sözlü olunmasını istediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki acılar ve kayıplar ile edinilen tecrübeleri unutmadık. Lozan’daki kazanımlarımızı unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme yolunda attığımız adımları unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri olduğu gibi yapılan gizli, açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakârlıkları da elbette unutmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Eskişehir il kongresinde ise özetle şunları kaydetti:

Biz hayırlı bir yoldayız. Şu anda Afrin yolunda olanlara Allah’tan yardımlar diliyorum. İnşallah gerekli olduğunda başta şahsım ve hep birlikte, o yola gireriz. Sabah itibarıyla bin 595 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye Ordusundan kardeşlerimiz ile yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah’ın izni ile zafer her an yakın. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnşallah fetih yakındır. Müminlere müjdeleyin. Biz de şu anda inanarak yürüyoruz, ilerliyoruz ve bu müjdeye doğru koşuyoruz. Tereddüt etmiyoruz imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmet’imiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacaktır. Bunu yakalayacağız.

OSMANLI TOKADINI ATARIZ

Birileri Afrin’e gitmeyi lüks görebilir. Birileri oralarda barış rüzgârları estireceğini zannedebilir. Diyorum ki bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak o bize saldıracak. Kilis’te Hatay’da 100’e yakın kardeşimiz şehit olacak. Öbür yanağımı da uzatacağım gel buna da vur mu diyeceğim. Biz Osmanlı tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus’ta El-Bab’da Rai’de yaptık. 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi vatanlarına yollayacağız. Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysa Afrin’de de bunu yapacağız. Fırat Kalkanı Harekâtı’nda ne yaptıysak Afrin’de onu yapacağız. Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere müsafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır.