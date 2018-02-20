Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’de büyük darbe yiyen terör örgütü PYD/PKK, Mehmetçik karşısında tutunamayıncı binlerce sivili öldüren Esad rejimine sarıldı. Terör örgütü ile rejim arasında bir süredir devam eden pazarlıklarda tarafların anlaşmaya vardığı iddia edildi. Reuters’in sabah saatlerindeki “Esad rejimi yanlısı güçleri birkaç saate kadar Afrin’e girecek” haberinin ardından bir açıklama da resmi haber ajansı SANA’dan geldi: “Afrin’e halk güçleri olarak adlandırılan birlikler gidecek.” İki ajansın iddialarıyla ilgili Suriyeli yetkililer tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Suriye’nin çeşitli bölgelerinden gelerek Halep’te toplanan bazı teröristlerin otobüslerle Afrin’e gönderilmeye başlandığı öğrenildi. Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’e gönderilmesi beklenen Şam’a bağlı silahlı milislerin, Halep’in kuzeyindeki El Zehra bölgesinde toplanmasının ardından operasyon başlattı.



‘REJİM, YPG’Yİ KORUMASIN’

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ise, Esad güçlerinin Afrin’e gireceğinin açıklanmasının ardından net mesaj verdi. Ürdün’de basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, “Bu haberleri ben de gördüm bu sabah. Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun hedefi belli. Teröristleri yok etmek. Fırat Kalkanı’yla DEAŞ’ı temizledik. Afrin bölgesinde Türkiye’ye tehdit oluşturan YPG’yi temizlemek için operasyon başlattık. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi girerse ne için girer bu önemli. Rejim buraya YPG/PKK’yı temizlemek için girerse problem yok. YPG’yi korumak için giriyorsa, bizi, Türkiye’yi, Türk askerini kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat’ın doğusu için de geçerlidir” diye konuştu.

Genel Sekreter’e haddini bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, “Sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir.” diyen Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi. Arap Birliği’nin Suriye rejiminin politikalarına kayıtsız kalırken, Türkiye’yi eleştirmeye kalkmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, “Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke.” dedi. Çavuşoğlu, Arap Birliği’nin, Suriye’de askeri harekatlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığına da dikkati çekti. Dışişleri Bakanı, Arap Birliği’nin bazı ülkelerinin Kudüs konusunda Filistin ve Ürdün’e baskı uygulamasını, Arap Birliği’nin ise buna mani olamamasını da sert sözlerle eleştirdi ve “Maalesef sizin sisteminiz işte bu” diyerek sözlerini tamamladı.

KRAL ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amman’daki temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra iki ülke ilişkileri ele alınarak ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü. Ürdün Kralı, İslam dünyasının sorunlarına hizmet etmek ve bölgedeki güvenlik ve istikrar için koordinasyonun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.