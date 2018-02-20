Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ özetle şunları söyledi:

Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölgede çok büyük felaketlere yol açar.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur.

(Münbiç’teki teröristler): Eğer oradan ABD onları göndermezse veya çekmezse, orada onların varlığı devam ederse bu şu demektir; “Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor.” Türkiye kendisini tehdit altında bırakılmasını göz yumamaz.

(Gazetemizin gündeme getirdiği ABD’nin, terörist PKK’yı terör listesinde bulunmayan PYD içinde aklama projesi): PKK adını değiştirerek veya başka ülkelerin tavsiyesiyle başka bir isim altında yeniden yapılandırılarak terör örgütü olmaktan kurtulamaz. ABD ne yaptı? ‘Bak siz terör örgütü olarak görünüyorsunuz adınızı SDG diye değiştirin’ dedi. Sonra değiştirdiler adını SDG yaptılar. Peki, PYD, YPG terör örgütü olmaktan kurtuldu mu? İsim değiştirerek terör örgütleri terör örgütü olmaktan kurtulamaz.

(Çocuk istismarında cezalar artacak): Çocukların korunması hususunda Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başkanlığında 6 bakanlıktan oluşan bir komisyon kuruldu. Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak. Yasal düzenlemeler yapılacak ve idari tedbirler alınacak . En ağır şekilde cezalar verilecektir, infazlar yapılacaktır. 12 yaşını doldurmamış olan çocuklarımıza dönük suçlarla ilgili ayrı cezai yaptırımlar getirilebilecek, başka da düzenlemeler mutlaka bu rapor sonucunda hayata geçirilecektir.

(‘Türk’ ibaresinin çıkarılması): Türk Tabipler Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerini temsil etmemektedir. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devamediyor. Ancak hazırlık henüz tamamlanmış değildir.