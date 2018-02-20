Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Ankara İl İstişare Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. MHP’ye katılan 6 bin 972 kişinin parti rozetleri takıldı. Törende konuşan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP’nin Ankara’da gücüne güç kattığını belirterek, “Bugün partimize 6 bin 972 kişi katılıyor. 6 bin 972 yeni dava arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla gücümüze güç kattılar” dedi. Ülkücüler olarak Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlendiklerini, birlik ve beraberlik ruhuyla hain planlara geçit vermediklerini vurgulayan Baştuğ, “Birileri de gitti ipini kimin tuttuğunu herkesin bildiği partilerini kurdular. Buradan o İP’sizlere ve ardına taktıklarına sesleniyorum. FETÖ alçağına umut olanın Türk milletinin gönlünde yeri yoktur. Sizlerin bir ucunu tuttuğunuz ipin diğer ucunun ihanete yansıdığının, FETÖ’ya can suyu vermeye amaçladığının bu millet farkındadır” diye konuştu. Baştuğ Afrin operasyonuna da değinerek “Bir tek Afrin’de yetmez, nerede bir terörist varsa bulunup imha edilmelidir” ifadelerini kullandı.