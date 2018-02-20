Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmî ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı İvanov’un Külliye girişine kadar atlı birlikler eşliğinden gelmesinden sonra cumhurbaşkanları tören alanındaki yerlerini aldı. 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin millî marşlarının çalınmasından sonra konuk Cumhurbaşkanı İvanov, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdim edilmesinden sonra Erdoğan ve İvanov Külliye girişinde iki ülke bayraklarının önünde poz verdi. Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Vali Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında iki ülke cumhurbaşkanları açıklama yapacak.