Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şam rejimi ile doğrudan resmi bir temasın söz konusu olmadığını belirtti. Kalın, “Fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, belli meseleleri çözmek için ilgili birimlerimiz, yani kastettiğim istihbarat birimimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Bu, zaten istihbarat birimimizin temel görev tanımları arasındadır” dedi. Kalın ayrıca, Afrin operasyonunun durdurulması yönündeki çağrıları hatırlatarak, şu cevabı verdi: “İkide bir önümüze ‘Afrin operasyonu durmalı, şöyle, böyle olmalı...’ gibi açıklama getirenlere cevabımız budur; Kimseye bir izahat borcumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarları için gereğini yapmaktadır.” Rejim destekçisi terörist grupların Afrin’e girme teşebbüsünün devam edebileceğini dile getiren Kalın. “Bugün yarın böyle bir teşebbüste tekrar bulunabilirler mi? Mümkündür. Ama bununla ilgili tedbirler alınmıştır. Orada PYD/YPG terör örgütüne destek mahiyetinde atılacak her adım doğrudan bunların terör örgütleriyle aynı safta yer alması ve bizim için de meşru hedef haline gelmesi demektir” ifadelerini kullandı. AK Parti-MHP arasında kurulacak ittifak konusundaki bir soruya karşılık da Kalın, şu cevabı verdi: “Katılmak isteyen başka aktörler olursa, ‘Cumhurun İttifakı’, adı üstünde herkese açık. Bütün cumhuru kapsaması arzu edilir.”