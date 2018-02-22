Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu ANKARA

AK Parti ve MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonunun hazırladığı ve siyasi partilerin seçim ittifakını yapabilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Teklifi Meclis Başkanlığına sunduktan sonra basın toplantısı düzenleyen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP’li Mustafa Kalaycı teklifin detaylarını açıkladı. Buna göre teklifte yer alan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:



PROTOKOL ŞART: İttifak yapacak partiler, seçim takvimi başladığında 7 gün içinde YSK’ya başvuracak. İttifak yapan partiler, kendi logoları ile oy pusulasında yer alacaklarsa, her partinin milletvekili aday listesi ayrı olacak. İttifak yapacak siyasi partilerle ilgili bir sayı sınırlaması söz konusu olmayacak.



ORTAK LİSTE: Bir siyasi partinin başka bir siyasi partiyi desteklemeyeceğine yönelik yasak kaldırılıyor. Bu durumda, bir siyasi parti oy pusulasında kendi logosu ile yer almazsa bile, başka bir siyasi partiyi desteklediğini beyan ederse, desteklediği siyasi partinin milletvekili aday listesi ile seçime girebilecek.



VEKİL DAĞILIMI: YSK milletvekili dağılımı yaparken, seçim çevrelerinde önce ittifakın aldığı milletvekili sayısı hesaplanacak. Ardından da yine D’hont sistemine göre bu sayı ittifak yapan partiler arasında, aldıkları oy oranına göre dağıtılacak. Böylece, bir seçim çevresinde ortaya çıkan artık oylar, ittifak yapan partiler lehine hesaplanmış olacak.



İTTİFAKIN UNVANI: İttifak yapacak partilerin, oy pusulasında da yer alacak şekilde ‘ittifak unvanları’ olacak. Oy pusulasında bir çerçevenin en üzerinde bu unvan, altındaki sütunlarda da siyasi partilerin logoları yer alacak. İki parti ittifakı ise iki sütun, üç parti ittifakı ise oy pusulasında üç sütun açılacak. Birkaç partiye birden mühür basılmış oy pusulası da geçerli olacak. Bu oylar ittifakın ‘ortak oyları’ olarak kabul edilecek ve ittifak yapan partilerin aldıkları oy oranına göre dağılımı yapılacak.



BARAJ YÜZDE 10: İttifakın Meclis’te temsil edilmesi için ülke genelinde en az yüzde 10 oy almaları gerekecek. İttifak içinde yer alan partilerden birinin yüzde 10’un altında kalması ise, Meclis’e girmesini engellemeyecek. Seçimlerde yüzde 3 ve üzeri oy alan partiler hazine yardımından yararlanamaya devam edecek.



‘YEREL’E DÜZENLEME: Yerel seçimlerde de seçilme yaşı 18’e düşecek. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekilli seçimlerine ilişkin oy pusulaları da tek zarfta sandığa atılacak.



SANDIK GÜVENLİĞİ: Vatandaşın ihbarı ile de sandık çevresinde polis görev yapabilecek. YSK, gerekli gördüğü yerlerde sandıkları taşıyabilecek, seçim çevreleri birleştirebilecek.



SEYYAR SANDIK: Hasta, yatalak veya sağlık durumu nedeniyle evden çıkamaz durumunda seçmenler için seyyar sandık kurulacak.



MÜHÜRSÜZ ZARFLAR: Sandık kurullarının ihmali nedeniyle filigranlı olması şartıyla, mühürlenmemiş oy pusulaları da geçerli olacak.

MARTTA YASALAŞACAK

Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a teslim edildi. Mart sonuna kadar yasalaştırılması hedeflenen teklif, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyor.