Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak bölgenin teröristlerden arındırılacağını bildirdi.

Beşşar Esad rejimine bağlı milislerin Afrin'de faaliyet göstereceği yönündeki iddialara da değinen Bakan, "Bizim tavrımız net, PKK/YPG'ye karşı mücadele eden, terörle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Fakat, PKK/YPG'yi korumaya yönelik buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Her kim olursa olsun hangi ülke olursa olsun terör örgütüne destek veren bizim için eşittir" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Ankara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade ederek, "Bu konuda kimsenin endişesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.