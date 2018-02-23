Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taklit değil telif peşinde koşan, papağanlaşan değil analitik düşünen bir toplum olmalıyız” dedi. “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni”nde konuşan Erdoğan, özetle şunları kaydetti: Milletler için kültür ve sanat, en az ekonomi ve savunma sanayii kadar önemlidir. Ekonomi ve savunma sanayi, sizin dünyanın somut güçleriyle olan ilişkinizde belirleyicidir ama kültür ve sanat da somut olmayan unsurlar karşısındaki konumunuzu tayin eder. Bu ikisi birlikte, bir ülkeyi ve milleti yükseltir. Nasıl tek kanatla kuş da uçak da havalanamazsa bunlardan birinde geri kalan toplumlar hedeflerine ulaşamazlar. Okuduğu kitaptan yaptığı resme, yediği yemekten giydiği kıyafete, her şeyiyle başka bir medeniyetin, kültürün dünyasında gezen biri nasıl bizim olabilir, nasıl öyle kalabilir? İşte bunu aşmamız lazım.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için çalışırken, kültür ve sanatın da asla ihmal edilemeyeceğini bildiren Erdoğan, Cemil Meriç’in “Zavallı Türk aydını, Batılı dostları alınmasınlar diye, hazinelerini gizlemeye çalışır. Sonra unutur hazineleri olduğunu, düşmanın putlarını takdis eder, hayranlıklarını benimser. Dev, bu arada papağanlaşır.” sözlerini hatırlattı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Bunun için önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Bize unutturulan, unutturulmaya çalışılan tüm hazinelerimizi keşfederek adeta ortaya bir envanter koyacağız. Çünkü güçlü bir envantere sahibiz. Sonra bu büyük birikimin ışığında geleceğe bırakacağımız yeni hazineleri üretmenin gayreti içinde olacağız.

Taklit değil telif peşinde koşan, papağanlaşan değil analitik düşünen, konuşan ve davranan olunması gerektiğinin bilinciyle emin şekilde geleceğe yönelindiğini dile getiren Erdoğan, maziden atiye kurulan köprünün, her geçen gün daha da güçlendirilerek 2053 ve 2071 vizyonlarını biçimlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, ancak bu şekilde geleceğin dünyasında hak edilen yere ulaşılabileceğini kaydetti.

BİR ŞEYLERİ EKSİK YAPTIK

Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihî başarılara imza atarken eğitim, öğretim ve kültür konusunda niye geride, nispeten geride kaldığımız hususunda hep hayıflanıyorum. Bizim şöyle orta boy bir şehrimizin nüfusu kadar yerden onca sporcu, sanatçı, bilim insanı çıkabiliyorken, Türkiye’nin 81 milyonluk demografik varlığıyla bunların gerisinde kalıyor olmasını anlayabilmek, hazmetmek mümkün değil. Demek ki bir şeyleri eksik bırakmışız. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikleri tespit edip ortadan kaldıracak geçmişin kayıplarını telafi etmenin yanında geleceğe güzel bir miras bırakacak eğitim, öğretim ve kültür politikalarını hayata geçireceğiz. 2019’dan itibaren diğer pek çok hususla birlikte bu konularda da Türkiye yeni bir döneme girecektir.