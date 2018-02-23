Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sundu. Bahçeli’ye yaptıkları sunumun fotoğraf karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yusuf Ziya Günaydın, “Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Şehit Piyade Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyetinde, “Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması” ifadeleri yer almıştı.
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getiriliyor
23.02.2018 - 08:13 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 08:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin operasyonunun ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın Telafer’de yapılmasını istediği okul vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, konuyla ilgili proje çalışması için Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile mimar kızı Zeynep Günaydın’ı görevlendirmişti.
Etiketler : bahçeli,afrin operasyonu,şehit,vasiyet,
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