Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sundu. Bahçeli’ye yaptıkları sunumun fotoğraf karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yusuf Ziya Günaydın, “Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Şehit Piyade Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyetinde, “Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması” ifadeleri yer almıştı.