Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin aldığı ve 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan karara tepki gösterdi. Çavuşoğlu, kararın bağlayıcı olmadığını bildirerek, Hollanda'nın İslam düşmanlığı yaptığını ifade etti. Bakan ayrıca, Hollanda'nın Türkiye'yi kazanması için adımlar atması gerektiğini belirtti.