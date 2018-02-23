Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin aldığı ve 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan karara tepki gösterdi. Çavuşoğlu, kararın bağlayıcı olmadığını bildirerek, Hollanda'nın İslam düşmanlığı yaptığını ifade etti. Bakan ayrıca, Hollanda'nın Türkiye'yi kazanması için adımlar atması gerektiğini belirtti.
Çavuşoğlu: Hollanda'nın kararının bağlayıcılığı yok
23.02.2018 - 14:10 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'nın Türkiye karşıtı 1915 kararının bağlayıcılığının bulunmadığını bildirdi.
Etiketler : çavuşoğlu,hollanda,1915 olayları,
545842 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/545842.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER