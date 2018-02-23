Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da Kent Vizyonu Yapı İnşaat Sektör Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı. Özel bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan sektörün temsilcileri ve belediye başkanlarına seslenen Bakan Özhaseki, apartman bazlı dönüşümlerin önünün kesilmeye başlandığını ve alan bazlı dönüşümlerin geldiğini belirterek bunu yapan belediyelere faizsiz para verileceğini söyledi.



Alan bazlı dönüşüm yapan belediyelere sıfır faizli para geliyor



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kentsel dönüşümde apartman bazlı dönüşümlerin artık yavaş yavaş önü kesiliyor. Alan bazlı dönüşüm geliyor. Bunu yapacak belediyelere sıfır faizli para geliyor. Belediye başkanı arkadaşlarımızın mahalle bazında düşünüp, tamamıyla büyük alanlar bazında sosyal donatıları hesaplayarak yaptığı bir ortama doğru gidiyoruz. Eğer böyle yaparsak, doğru planlama yapmış oluruz. Alt yapısıyla, üst yapısıyla doğru bir planlama yapmış olacağız. Burada gerekirse vatandaş da ufak tefek katkıda bulunacak” diye konuştu. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, yapı sektörünün temsilcileri ve müteahhitler katıldı.