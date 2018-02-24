Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’nin, MHP ile ittifak yapmaları durumunda seçimlerden nasıl bir sonuçla çıkılacağı konusunda simülasyon yaptırdığı öğrenildi.

Siyasi partilerin, seçim ittifakı yapmalarının önündeki engeli kaldıran yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Salı günü Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor. Seçim ittifaklarına ilişkin kanun teklifinin en önemli maddelerinden biri olan milletvekili dağılımı hesabına ilişkin AK Parti yönetiminin, 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarını baz alarak bir simülasyon yaptırdığı ve madde metninin bu simülasyonda elde edilen sonuçlara göre hazırlandığı belirlendi. AK Parti ile MHP’nin ittifak yaparak seçimlere girmesi durumunda, 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarından yola çıkılarak yapılan simülasyonda, özellikle iki partinin artık oylarının toplanması sonucunda, AK Parti’nin 10, MHP’nin ise 3 milletvekili daha kazandığı ortaya çıktı. Yeni sistemle, 2019 seçimlerinde, 1 Kasım seçimlerinde aldıkları oyu alsalar bile, AK Parti ve MHP’nin toplam milletvekili sayısı 370’e ulaşıyor. AK Parti kurmayları, 2019 seçimlerinde iki partinin ittifakının seçmen üzerinde oluşturacağı olumlu psikoloji nedeniyle, elde edilecek fazla milletvekili sayısının 60’a kadar çıkabileceği değerlendirmesini yapıyor.



KILPAYI KAÇANLAR, İTTİFAKA GELECEK

İttifak yapacak partilerin elde edeceği artık oyların, ayrı ayrı değil “ittifakın toplam artık oyu” olarak hesaplanmasının öngörüldüğü yeni düzenlemede milletvekili dağılımı tamamen ittifak yapan partilerin lehine gerçekleşiyor. Teklifte, milletvekili dağılımının önce ittifakın aldığı toplam oy üzerinden hesaplanması, ardından ittifakın içindeki partiler arasında dağılımının yapılması öngörülüyor. Bu durumda artık oyların önemi ortaya çıkacak. Çünkü, bir partinin bir seçim çevresinde aldığı artık oy tek başına milletvekili çıkaramazken, ittifaka dahil olan partilerin aldığı toplam artık oylar, bu milletvekillinin elde edilmesine neden olacak. Özellikle, AK Parti ve CHP arasında bazı seçim çevrelerinde kıl payı geçen yarışta, bu yolla AK Parti ve MHP lehine bir sonuç çıkması öngörülüyor.



DARALTILMIŞ BÖLGE MHP’NİN ALEYHİNE

AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerinde daraltılmış bölge sistemi ile seçime gidilmesi de gündeme gelmiş, ancak MHP’nin itirazı üzerine bu öneriden vazgeçilmişti. Bu kararda, daraltılmış bölge sistemine göre seçime gidilmesi durumunda yine 1 Kasım seçim sonuçları baz alınarak yapılan simülasyon sonuçlarının etkili olduğu belirtildi. Yapılan simülasyonda, mevcut sistem yerine, daraltılmış bölge ile seçime gidilmesi durumunda, MHP’nin 1 Kasım seçimlerine oranla milletvekili sayısının 40’tan 18’e düştüğü, CHP’nin ise milletvekili sayısını artırdığı gözlemlendi. MHP’nin bu nedenle yaptığı itiraz üzerine, AK Parti’nin daraltılmış bölge önerisinden vazgeçtiği belirtildi. Bu arada AK Parti yönetiminin “Cumhur ittifakına” BBP ve SP’nin de dâhil edilmesi konusundaki temaslarının da sürdüğü öğrenildi.