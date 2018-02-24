Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye birer resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretleri vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde ilgili ülkelerle ikili ilişkilerin ve işbirliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika’daki güçlü tarihi bağlarımız bulunan ve önemli ekonomik ortaklarımızdan Cezayir’i Cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek. Cezayir’den sonra Sahraaltı Afrika’da Moritanya’yı 28 Şubat günü ziyaret edecek olan Erdoğan, bu ziyareti takiben ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiği Senegal’e geçecek. Ziyaret programının son durağında ise köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğumuz Mali yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya ve Mali’yi ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkelere Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretler olması bakımından tarihi öneme sahip. Ziyaretler kapsamında, Cezayir ve Senegal’de İş Forumları da gerçekleştirilecek.