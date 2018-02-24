Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin AK Parti ile değiştiğini belirterek, "O vatandaşına, milletine tepeden bakan, onu kalıplara sokmak için baskı uygulayan, hayatına kıymet vermeyen, saygı göstermeyen, vatandaşın vatandaşa yaptığını, bize yapılanı kolaylıkla affeden ama kendine yapılanı asla affetmeyen devlet gitti, onun yerine milletine hizmet etmekten şeref duyan devlet anlayışı geldi." dedi.

Kavakcı, AK Parti Karabük Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecine nasıl gelindiğini, nasıl bahaneler üretilerek zemin hazırlandığını, PKK terör örgütünün bile birinci derece tehditten çıkartılıp onun yerine irticanın yerleştirildiğini anlattı.

28 Şubat'ın bir "darbe" olduğunun altını çizen Kavakcı, seçilmiş bir hükümetin istifaya zorlandığını, milletin iradesinin hiçe sayıldığını söyledi.Ravza Kavakcı Kan, 1999'da eski Türkiye'ye ait çok izlerin olduğunu vurgulayarak, o yılları bilmeyen gençlere anlatılması gerektiğini belirtti.O yıllarda Ahmet Kaya'nın Kürtçe kaset çıkartacağını söylediği için verilen tepkileri hatırlatan Kavakcı, Kürtçenin yasak olduğunu, bir annenin oğluyla bile konuşamadığını ifade etti.

Kavakcı, 1999'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için şiir okumasını gerekçe göstererek hapse atıklarını hatırlatarak, milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Merve Kavakcı'nın başörtüsü taktığı için tepkilere maruz kaldığını ve yemin ettirilmediğini, hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin o yılları geride bıraktığını, artık eski Türkiye olmadığını, geçen sürede çok şeylerin değiştiğini, başörtüsü gibi bir sorunun kalmadığını, TBMM'de artık başörtülü milletvekillerinin bulunduğunu kaydeden Kavakcı, cumhuriyetin de laikliğin de sapasağlam ayakta olduğunu belirtti.

"Erdoğan, Türkiye'yi değiştirdi"



Artık Türkiye'nin, Türk Kızılayı, TİKA'sı, AFAD'ı ve adını bile duymadığı insani yardım dernekleriyle yani Türkiye Cumhuriyeti'yle bütün mazlum, özellikle halkı Müslüman olan ülkelere yardım ettiğini, bu duruma ulaştığını vurgulayan Kavakcı, şöyle devam etti:

"O 1999'daki Türkiye nerede, bu nerede, ne değişti? Aslında biliyoruz. AK Parti'yle Türkiye değişti. O vatandaşına, milletine tepeden bakan, onu kalıplara sokmak için baskı uygulayan, hayatına kıymet vermeyen, saygı göstermeyen, vatandaşın vatandaşa yaptığını, bize yapılanı kolaylıkla affeden ama kendine yapılanı asla affetmeyen devlet gitti, onun yerine milletine hizmet etmekten şeref duyan devlet anlayışı geldi. Ne değişti? İşte 'Muhtar bile olamaz' denilen ve önü kesilmeye çalışılan lider Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi değiştirdi. Ne değişti? 'Dünya beşten büyüktür' diyen, sadece bizleri değil, dünyadaki bütün mazlumları koruyan bir Cumhurbaşkanımız var. Bir genel başkanımız var. Sorumluluğumuz çok. Gençler sizlerin sorumluluğu çok. Bizler saçma sapan ayrımcılıklarla büyürken, sizler özgür bir Türkiye'de, saygı gören bir Türkiye'de büyüyorsunuz."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlerin yanlarında olduklarını aktaran Kavakcı, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililerin katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede Saime Günal Öksüzoğlu başkan seçildi.

Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, kongre çıkışında "Devlet bekasının en önemli safhasındayız, ya tam bağımsız olacağız ya da öleceğiz." yazılı pankart açan partililerle fotoğraf çektirdi.