Yeniden aday gösterilmeyecek isimler şöyle: Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş, Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı, Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu, Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler, Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl, Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat, Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez, Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman, Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban, Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır ve Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver.
İstanbul’da 25 isimle yollar ayrılıyor
25.02.2018 - 07:05 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti, İstanbul’da 25 ilçe başkanını değiştiriyor.
Etiketler : istanbul,ak parti,
546185 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/546185.aspx
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